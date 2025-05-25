На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Последствия мощного пожара в жилом доме на Кубани сняли на видео

В МЧС показали последствия пожара площадью 1200 кв. м в жилом доме на Кубани

Появились кадры с места пожара в станице Староминской Краснодарского края, где загорелся трехэтажный жилой дом. Видео и фотографии опубликованы в Telegram-канале регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, пожар произошел в здании на улице Маршала Жукова на площади 1200 квадратных метров. Известно, что загорелась квартира на третьем этаже, и огонь мгновенно перекинулся на мансарду дома.

На кадрах с места происшествия видно, что огонь практически полностью уничтожил верхний этаж здания. Окна в квартире, где произошло возгорание, полностью выбиты, стены почернели. От огня пострадали и нижние этажи.

В МЧС сообщили, что в здании проживает 60 человек, одного из них спасли пожарные, всех других эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало.

На данный момент возгорание локализовано. На месте происшествия работают 73 пожарных и 25 единиц техники.

25 мая также произошел крупный пожар в торговом центре на улице Дзержинского в подмосковном Королеве.

По данным МЧС России, огонь охватил второй этаж ТЦ. В ведомстве сообщили, что в административном здании загорелись стройматериалы.

На месте происшествия работают спасатели. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в деревне под Раменским загорелись два ангара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами