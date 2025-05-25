Последствия мощного пожара в жилом доме на Кубани сняли на видео

В МЧС показали последствия пожара площадью 1200 кв. м в жилом доме на Кубани

Появились кадры с места пожара в станице Староминской Краснодарского края, где загорелся трехэтажный жилой дом. Видео и фотографии опубликованы в Telegram-канале регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, пожар произошел в здании на улице Маршала Жукова на площади 1200 квадратных метров. Известно, что загорелась квартира на третьем этаже, и огонь мгновенно перекинулся на мансарду дома.

На кадрах с места происшествия видно, что огонь практически полностью уничтожил верхний этаж здания. Окна в квартире, где произошло возгорание, полностью выбиты, стены почернели. От огня пострадали и нижние этажи.

В МЧС сообщили, что в здании проживает 60 человек, одного из них спасли пожарные, всех других эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало.

На данный момент возгорание локализовано. На месте происшествия работают 73 пожарных и 25 единиц техники.

25 мая также произошел крупный пожар в торговом центре на улице Дзержинского в подмосковном Королеве.

По данным МЧС России, огонь охватил второй этаж ТЦ. В ведомстве сообщили, что в административном здании загорелись стройматериалы.

На месте происшествия работают спасатели. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в деревне под Раменским загорелись два ангара.