В Нижнем Новгороде загорелся жилой дом

Сотрудники МЧС России тушат жилой многоквартирный дом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«На улице Пермякова горят балконы с 8 по 9 этажи и квартира на 8-м этаже», — говорится в публикации.

Спасатели эвакуируют жильцов дома. По предварительным данным, спасен один человек, еще четыре человека пострадали, в том числе ребенок.

В данный момент на месте происшествия работают 82 специалиста и 21 единица техники.

29 мая МЧС сообщило, что в Гурьевском проезде в Москве произошло возгорание личных вещей и мебели на балконе восьмого этажа многоэтажного жилого дома, с частичным распространением огня на балконы выше расположенных этажей. Пожар локализовали. На месте происшествия работают 24 сотрудника и восемь единиц техники МЧС.

25 мая в подмосковном Королеве произошел крупный пожар в торговом центре «Пионер» на улице Дзержинского. Как сообщили в МЧС, крупное возгорание произошло на втором этаже здания.

Ранее во Владивостоке автобус заблокировал проезд спасателям во время пожара.