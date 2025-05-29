В Москве загорелся жилой дом

В Гурьевском проезде произошло возгорание личных вещей и мебели на балконе восьмого этажа многоэтажного жилого дома, с частичным распространением огня на балконы выше расположенных этажей. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Пожар уже локализован. На месте происшествия работают 24 сотрудника и восемь единиц техники МЧС.
25 мая в подмосковном Королеве произошел крупный пожар в торговом центре «Пионер» на улице Дзержинского. Как сообщили в МЧС, крупное возгорание произошло на втором этаже здания.
Днем ранее в Москве на Юго-Восточной хорде (ЮВХ) загорелась машина. Информация о пострадавших отсутствует. В результате аварии движение было затруднено на одну полосу из трех.
До этого в Москве на Арбате загорелась крыша ресторана.
Ранее телеведущая Лазарева и ее дочь едва не сгорели заживо.