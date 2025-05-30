В США узнали о блокировке доступа Канады к трансграничной библиотеке

Власти США не позволят канадцам свободно посещать библиотеку, построенную на границе регионов двух стран — Квебека и Вермонта. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По информации журналистов, с октября прошлого года все канадцы, которые предпринимали попытки воспользоваться главным входом, должны сначала пойти на ближайший пограничный пункт США с паспортом в руках и официально въехать в страну. Тем гражданам Канады, которые не являются владельцами библиотечных карт, уже запрещено пользоваться тротуаром около библиотеки.

Бесплатная библиотека и оперный театр Хаскелла — это историческое здание, построенное на границе провинции Квебек (Канада) и штата Вермонт (США) в 1901–1904 годах. Через здание проходит государственная граница Канады и США. На первом этаже здания располагается публичная библиотека, на втором — оперный зал. Вход в библиотеке только один — со стороны США. Эвакуационный выход располагается с канадской стороны.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада должна войти в состав США, на этом фоне отношения двух государств осложнились.

Также американский лидер несколько раз заявлял, что Канаде было бы «гораздо лучше» в качестве 51-го штата США. Кроме того, Трамп, рассуждая на тему вхождения Канады в состав США, высказывал мнение, что преимуществом для канадцев могла бы стать значительная экономия на налогах и обороне.

Среди прочего глава Белого дома подчеркнул, что США нет смысла «субсидировать Канаду сотнями миллиардов долларов в год», если она не станет американским штатом.

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