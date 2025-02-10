Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп не позволит Канаде и дальше наживаться на США

Трамп заявил, что Канаде было бы гораздо лучше в качестве 51-го штата США
close
Kevin Lamarque/Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил в эфире Fox News, что Канаде было бы «гораздо лучше» в качестве 51-го штата США.

Политик утверждает, что каждый год страна теряет из-за Канады $200 млрд и он не позволит этому продолжаться.

«Это слишком много. Почему мы должны каждый год платить $200 млрд, по сути, в виде субсидий для Канады? Будь они 51-м штатом, я не был бы против», — сказал Трамп.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

В начале декабря 2024 года он встретился с канадским премьером Джастином Трюдо. Американский политик предупредил его, что США могут ввести пошлины в размере 25%, если канадские власти не решат проблемы с нелегальными мигрантами и контрабандой наркотиков. Трюдо ответил, что введение пошлин может разрушить экономику Канады, на что Трамп сказал, что в таком случае «страна станет 51-м штатом США».

6 января Трюдо сообщил, что покинет свой пост. Трамп отреагировал мгновенно — он заявил, что многим жителям Канады нравится мысль о вхождении в состав США. По его словам, канадцы больше не могут терпеть «огромные торговые дефициты и субсидии», удерживающие страну на плаву. Трюдо поспешил ответить, что от канадо-американского партнерства в нынешнем формате выигрывают обе стороны и страна «черта с два» станет частью США.

Ранее помощник Трампа ответил на вопрос о его планах вторгнуться в Канаду.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами