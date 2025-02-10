Трамп не позволит Канаде и дальше наживаться на США

Трамп заявил, что Канаде было бы гораздо лучше в качестве 51-го штата США

Американский президент Дональд Трамп заявил в эфире Fox News, что Канаде было бы «гораздо лучше» в качестве 51-го штата США.

Политик утверждает, что каждый год страна теряет из-за Канады $200 млрд и он не позволит этому продолжаться.

«Это слишком много. Почему мы должны каждый год платить $200 млрд, по сути, в виде субсидий для Канады? Будь они 51-м штатом, я не был бы против», — сказал Трамп.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В начале декабря 2024 года он встретился с канадским премьером Джастином Трюдо. Американский политик предупредил его, что США могут ввести пошлины в размере 25%, если канадские власти не решат проблемы с нелегальными мигрантами и контрабандой наркотиков. Трюдо ответил, что введение пошлин может разрушить экономику Канады, на что Трамп сказал, что в таком случае «страна станет 51-м штатом США».

6 января Трюдо сообщил, что покинет свой пост. Трамп отреагировал мгновенно — он заявил, что многим жителям Канады нравится мысль о вхождении в состав США. По его словам, канадцы больше не могут терпеть «огромные торговые дефициты и субсидии», удерживающие страну на плаву. Трюдо поспешил ответить, что от канадо-американского партнерства в нынешнем формате выигрывают обе стороны и страна «черта с два» станет частью США.

Ранее помощник Трампа ответил на вопрос о его планах вторгнуться в Канаду.