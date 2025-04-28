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Трамп обратился к жителям Канады

Трамп: США нет смысла субсидировать Канаду, если она не станет 51-м штатом
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Reuters/Shutterstock/FOTODOM

Дональд Трамп рассказал жителям Канады о будущем, которое их ждет после вступления страны в состав США. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Выберите человека, у которого есть сила и мудрость сократить ваши налоги вдвое, увеличить вашу военную мощь — бесплатно — до самого высокого уровня в мире, сделать так, чтобы ваши автомобили, сталь, алюминий, лесоматериалы, энергия и все другие отрасли учетверились в размерах, без каких-либо пошлин или налогов, если Канада станет желанным 51-м штатом США», — написал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что США нет смысла «субсидировать Канаду сотнями миллиардов долларов в год», если она не станет американским штатом.

28 апреля в Канаде стартуют досрочные парламентские выборы. В голосовании примут участие 16 партий, а лидер победившей политической силы станет новым премьер-министром страны.

15 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что Трамп продолжает занимать позицию в поддержку включения Канады в состав Соединенных Штатов.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада должна войти в состав Соединенных Штатов. В частности, он отмечал, что Канаде было бы «гораздо лучше» в качестве 51-го штата США. Политик также утверждал, что каждый год его страна теряет из-за Канады $200 млрд и он не позволит этому продолжаться. Кроме того, Трамп, рассуждая на тему вхождения Канады в состав США, высказывал мнение, что преимуществом для канадцев могла бы стать значительная экономия на налогах и обороне.

Ранее новый премьер Канады исключил присоединение его страны к США.

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