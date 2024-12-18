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Трамп перечислил преимущества для Канады после присоединения к США

Трамп: Канада могла бы экономить на налогах и обороне, если бы вступила в США

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realDonaldTrump/Truth

Избранный американский президент Дональд Трамп, рассуждая на тему вступления Канады в США в качестве 51-го штата, выразил мнение, согласно которому преимуществом для канадцев могла бы стать значительная экономия на налогах и обороне.

По словам Трампа, «никто не может ответить», почему американцы субсидируют соседнюю страну более чем на $100 млрд ежегодно. «Многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом США. Я считаю, что это отличная идея. 51-й штат!» — написал он в соцсети Truth Social.

3 декабря Трамп в ходе встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил ему, что Канада может стать американским штатом, если страна не решит проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Несколькими днями позднее Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав Соединенных Штатов вместо субсидирования этих стран.

Накануне избранный президент США назвал Канаду «великим штатом», а премьера Трюдо — губернатором, комментируя уход в отставку главы Минфина Канады Христи Фриланд.

Ранее оппозиция обвинила Трюдо в потере контроля над ситуацией в Канаде.

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