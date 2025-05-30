В МЧС заявили о пострадавших при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде

Пожар в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде локализовали. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«Пожар локализован на 900 квадратах», — говорится в публикации.
В ведомстве отметили, что в результате пожара пострадали 13 квартир.
В сообщении также указывается, что пострадали пять человек, в том числе ребенок. Возгорание тушили 109 огнеборцев и 37 единиц техники.
Пожар в многоквартирном доме на улице Пермякова начался днем 30 мая. До этого сообщалось, что горят балконы с восьмого по девятый этажи и квартира на восьмом этаже. МЧС передавало, что был спасен человек.
29 мая МЧС сообщило, что в Гурьевском проезде в Москве произошло возгорание личных вещей и мебели на балконе восьмого этажа многоэтажного жилого дома, с частичным распространением огня на балконы выше расположенных этажей. Пожар локализовали. На месте происшествия работают 24 сотрудника и восемь единиц техники МЧС.
Ранее в МЧС рассказали о ситуации с крупным пожаром в Королеве.