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В МЧС рассказали о ситуации с крупным пожаром в Королеве

МЧС: в Королеве загорелись стройматериалы на 2-ом этаже административного здания

Стройматериалы загорелись в административном здании в подмосковном Королеве. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В публикации отмечается, что крупное возгорание произошло на втором этаже здания на улице Дзержинского.

«На месте работают сотрудники МЧС России. По предварительным данным, пострадавших нет», — отмечает ведомство.

По данным Telegram-канала Baza, пожар произошел в торговом центре «Пионер» на улице Дзержинского — окна с одной стороны здания уже почернели, из здания валит дым. Загорелись строительные материалы на втором этаже, огонь уже перекинулся и на третий этаж.

До этого в Москве на Юго-Восточной хорде (ЮВХ) загорелась машина.

«В районе улицы Пушкина, д. 2 загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации Дептранса. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информация о пострадавших отсутствует. В результате аварии движение затруднено на одну полосу из трех.

Ранее во Владивостоке автобус заблокировал проезд спасателям во время пожара.

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