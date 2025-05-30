В ХМАО раскрыта схема фиктивных браков и присвоения выплат военнослужащим

МВД: жительница ХМАО женила мужчин, отправляла на СВО и получала их выплаты

Жительница Нижневартовска (ХМАО) организовала преступную группу, которая заключала фиктивные браки с мужчинами, убеждала их подписывать контракты на военную службу и присваивала положенные выплаты. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МВД.

Следствие проверяет причастность к схеме действующего полицейского.

По данным ведомства, злоумышленники похитили не менее 3,5 миллиона рублей у трех горожан. Под предлогом «материальной помощи» они оформляли на себя доверенности для управления счетами жертв. После отправки мужчин на службу все денежные поступления переводились преступной группе.

«Фигуранты принуждали потерпевших к фиктивным бракам с подконтрольными женщинами и заключению военных контрактов», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

1 апреля в социальных сетях распространился отрывок подкаста, записанного Мариной Орловой и блогером Дарьей Черданцевой. В ролике риелтор рассказывает о «бизнес-плане» по покупке жилья для женщин. Она предлагает россиянкам вступать в брак с участниками СВО и, если муж не вернется с фронта, тратить выплаты от государства на покупку квартиры.

Позже женщина заявила, что начала получать угрозы из-за этого видео. По словам Орловой, ее слова были черным юмором. Тем не менее она извинилась перед женщинами, чьи мужья и родственники принимают участие в боевых действиях.

3 апреля Октябрьский районный суд Томска назначил обязательные работы Орловой и Черданцевой. Риелтор получила наказание в виде 80 часов обязательных работ, а блогер — 85 часов обязательных работ.

Ранее сообщалось, что Орлова работает уборщицей.