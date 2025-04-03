В Томске назначили наказание риелтору, предложившей зарабатывать на бойцах СВО

Октябрьский районный суд Томска назначил обязательные работы местному риелтору Марине Орловой и блогеру Дарье Черданцевой, которые при записи подкаста обсуждали «схему» заработка на не вернувшихся с фронта участниках специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области в Telegram-канале.

В заявлении подчеркивается, что против женщин были заведены административные дела по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Речь идет о возбуждении ненависти или вражды.

«По итогам их рассмотрения <...> судом <...> Орловой назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ, Черданцевой — 85 часов обязательных работ», — рассказали в надзорном ведомстве.

1 апреля в социальных сетях завирусился отрывок из подкаста, записанного Орловой и Черданцевой. В ролике риелтор рассказывает о «бизнес-плане» по покупке жилья для женщин. Она предлагает россиянкам вступать в брак с мужчинами, которые служат в зоне СВО. Если участник боевых действий вдруг не вернется с фронта, его жена сможет получить выплаты в размере 8 млн рублей и потратить их на покупку жилья.

Позже риелтор заявила, что начала получать угрозы из-за этой видеозаписи. Орлова объяснила, что они с Черданцевой хорошо друг друга знают и ее слова о выплатах были черным юмором между подругами. В то же время женщина извинилась перед россиянками, чьи мужья и родственники находятся на поле боя.

Ранее жителя Томска уволили за прогул, пока он находился в зоне СВО.