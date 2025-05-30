Риелтор, призывавшая к браку с бойцами СВО ради выплат, работает уборщицей

Риелтор из Томска Марина Орлова, рассказавшая женщинам о «схеме» заработка на не вернувшихся с фронта участниках специальной военной операции (СВО), на обязательных работах трудится уборщицей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов РФ.

В ведомстве рассказали, что женщина уже приступила к отбыванию наказания. Она выполняет обязательные работы под контролем сотрудников органа принудительного исполнения.

«Женщина по четыре часа в день работает уборщицей в муниципальном предприятии города Томска», — уточнил источник агентства.

1 апреля в социальных сетях распространился отрывок подкаста, записанного Мариной Орловой и блогером Дарьей Черданцевой. В ролике риелтор рассказывает о «бизнес-плане» по покупке жилья для женщин. Она предлагает россиянкам вступать в брак с участниками СВО и, если муж не вернется с фронта, тратить выплаты от государства на покупку квартиры.

Позже женщина заявила, что начала получать угрозы из-за этого видео. По словам Орловой, ее слова были черным юмором. Тем не менее она извинилась перед женщинами, чьи мужья и родственники принимают участие в боевых действиях.

3 апреля Октябрьский районный суд Томска назначил обязательные работы Орловой и Черданцевой. Риелтор получила наказание в виде 80 часов обязательных работ, а блогер — 85 часов обязательных работ.

Ранее жителя Томска уволили за прогул, пока он находился в зоне СВО.