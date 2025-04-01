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Риелтору посыпались угрозы из-за бизнес-плана для женщин с замужеством и «гробовыми»

«Подъем»: риелтору Орловой угрожают после слов о наживе на гибели участников СВО
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blond_zakon/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Риелтору Марине Орловой, предложившей россиянкам выходить замуж за участников СВО ради «гробовых», начали угрожать. Об этом она рассказала «Подъему».

Орлова сообщила, что отрывок, завирусившийся в сети, является частью подкаста, который она записала с подругой. Она извинилась перед женщинами, чьи мужчины находятся в зоне СВО, а также перед вдовами и матерями. Риелтор назвала свое высказывание о покупке «дешевенькой квартирки» за 8 млн «гробовых» черным юмором между подругами — эту часть беседы, по ее словам, не должны были выкладывать.

Риелтор заверила, что не называла выход замуж за участников СВО ради выплат после их гибели «бизнес-планом». По ее словам, видео просто так нарезали. Орлова также рассказала, что ей начали поступать угрозы, и поэтому она закрыла свои соцсети.

Владелица агентства недвижимости, расположенного в Томске, сообщила о «рабочей схеме», которой якобы пользуются многие женщины. Видео с «бизнес-планом», где Орлова советует найти мужчину, который служит на СВО, и получить 8 млн после его гибели, завирусилось в сети.

Ранее стало известно, что в Челябинской области мать погибшего бойца СВО добивается выплат и наград от властей.

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