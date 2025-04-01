Риелтор предложила россиянкам выходить замуж за участников СВО в надежде на «гробовые»

Риелтор Орлова сообщила о бизнес-плане по покупке жилья на гибели участников СВО

В сети завирусилось видео, где томский риелтор Марина Орлова рассказывает о «бизнес-плане» по покупке жилья для женщин. Об этом сообщает Telegram-канал «Расстрига».

Владелица агентства недвижимости, расположенного в Томске, сообщила о «рабочей схеме», которой якобы пользуются многие женщины. Видео с «бизнес-планом» завирусилось в сети.

«Все легко и просто. Находишь мужчину, который служит на СВО. Он погибает, получаешь 8 миллионов», — описала «схему» Орлова.

Сообщается, что на данный момент риелтор закрыла свои страницы в соцсетях.

До этого стало известно, что в Челябинской области мать погибшего бойца СВО добивается выплат и наград от властей. Мужчина отправился в зону боевых действий осенью 2022 года. В феврале 2024 года его комиссовали, а еще через пять месяцев военнослужащего не стало.

Ранее банк забрал выплату у семьи не вернувшегося с СВО россиянина.