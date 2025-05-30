Эдвард Сноуден прописался в Люберцах

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден официально прописался в Подмосковье. Об этом сообщает «Постньюс» со ссылкой на ИНН Сноудена.

«Код ИФНС Сноудена — 5027. Первые две цифры обозначают субъект Российской Федерации, а третья и четвертая — номер инспекции, в которой лицо стоит на учете», — говорится в сообщении.

Согласно публикации, этому номеру соответствует межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ИФНС) России №17 по Московской области. Данный филиал, по информации журналистов, расположен в Московской области в Люберцах на улице Котельнической. Отделение обслуживает резидентов из Люберец, Котельников, Дзержинского и Лыткарино.

В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что «не вмешивается» в вопрос возможного помилования Сноудена.

В 2013 году Сноуден передал секретные документы АНБ в редакции газет The Guardian и The Washington Post. В них шла речь о тотальной слежке в ряде стран с помощью сетей связи. После этого он покинул США и получил временное убежище в РФ. В декабре 2022 года он получил российский паспорт.

Ранее адвокат заявил, что Сноуден не дает никаких интервью в РФ.