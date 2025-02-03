Трамп прокомментировал возможное помилование Сноудена

Трамп заявил, что не вмешивается в вопрос возможного помилования Сноудена

Президент США Дональд Трамп заявил, что «не вмешивается» в вопрос возможного помилования экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что некоторые люди считают, что Сноуден должен быть помилован, а другие, что он совершил «ужасный поступок».

«Но я в это не вмешиваюсь», — заключил президент США.

До этого кандидат на пост главы Национальной разведки Тулси Габбард назвала преступником бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена и заявила, что не допустит утечек информации.

В 2013 году Сноуден передал секретные документы АНБ в редакции газет The Guardian и The Washington Post. В них шла речь о тотальной слежке в ряде стран с помощью сетей связи. После этого он покинул США и получил временное убежище в РФ. В декабре 2022 года он получил российский паспорт.

22 января Трамп подписал указ о помиловании основателя онлайн-площадки в даркнете Silk Road Росса Ульбрихта, который отбывал пожизненный срок.

Ранее Трампа раскритиковали в сенате за решение помиловать участников штурма Капитолия.