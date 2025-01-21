Адвокат заявил, что Сноуден не дает никаких интервью в РФ

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден не дает никаких интервью на территории России. Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена, передает ТАСС.

«Он не дает никаких интервью на территории России, вообще не общается. И с момента прибытия его к нам он ни одного интервью не дал», — сказал он.

Сноуден стал обвиняемым в США после того, как он в 2013 году передал секретные документы АНБ в редакции газет The Guardian и The Washington Post. В них шла речь о тотальной слежке в десятках странах мира с помощью сетей связи.

Летом 2013 года Сноуден вылетел в Гонконг, а затем в Москву, где 40 дней находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила мужчине временное убежище сроком на 12 месяцев при условии, что он прекратит свою деятельность против Вашингтона. В августе 2014 года Сноуден получил вид на жительство.

В декабре 2022 года Сноуден получил российский паспорт и стал гражданином России. Он признавался, что изначально не планировал оставаться в России, однако это все же произошло из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны других стран. По его словам, во время пребывания в транзитной зоне аэропорта Шереметьево он вел переговоры со многими странами, некоторые из них побоялись реакции США, другие не могли гарантировать ему безопасность.

Ранее спецслужбы США заподозрили в тайных слежках после разоблачений Сноудена.