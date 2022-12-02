«Он, конечно, рад». Эдвард Сноуден присягнул России

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден получил российский паспорт и принял присягу гражданина России. Он получил убежище в России в 2013 году, опасаясь преследования в США, где его обвиняют в шпионаже и похищении госсобственности. У Сноудена есть сын, получивший гражданство РФ по рождению, и жена, которая намерена вскоре подать заявление на получение российских документов.

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил российский паспорт. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

«Эдвард получил вчера паспорт гражданина РФ и принял в соответствии с законом присягу», — сказал адвокат.

Супруга Сноудена также собирается получить гражданство России. «В настоящее время мы собираем необходимые документы для подачи заявления на получение гражданства. Думаю, что процесс сильно не затянется», — рассказал Кучерена.

Журналисты спросили адвоката, как Сноуден воспринял получение российского паспорта.

«Он, конечно, рад, благодарит Российскую Федерацию за то, что он получил гражданство, полноценный теперь гражданин РФ. Ну и самое главное — по Конституции России впредь его нельзя выдавать иностранному государству», — сказал он агентству «Интерфакс». Кучерена также указал, что он недавно виделся со своим подзащитным, у Сноудена «все хорошо».

После получения гражданства России Сноуден заявлял, что стабильность положительно повлияет на жизнь его семьи, а также попросил об уважении частной жизни.

«После двух лет ожидания и почти десяти лет в изгнании, немного стабильности окажет положительное влияние на мою семью. Я молюсь о неприкосновенности частной жизни для них и для нас всех», — говорил он.

В США ждут его возвращения

Бывший сотрудник ЦРУ получил российское гражданство 26 сентября. Указ о приеме в гражданство подписал Владимир Путин. В октябре 2020 года Сноудену предоставили бессрочный вид на жительство в России, тогда же он объявил о планах получить гражданство вместе с супругой. Сноуден заключил брак с Линдси Милс в российском ЗАГСе в 2017 году.

Он подчеркивал, что сохранит американское гражданство и будет воспитывать своего ребенка «в духе американских ценностей», включая свободу выражать свое мнение.

26 сентября, когда Сноудену официально дали российское гражданство, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что позиция американских властей по отношению к бывшему сотруднику ЦРУ не изменилась.

«Господин Сноуден должен вернуться в Соединенные Штаты и предстать перед правосудием как любой другой американский гражданин», — говорил он.

Прайс также отмечал, что «по-видимому, теперь он вполне может быть призван» для участия в боевых действиях на Украине. Адвокат Сноудена исключил такой сценарий. По его словам, Сноуден не попадает в категории призываемых, поскольку не служил в российской армии.

Обвинения со стороны США

В 2013 году Сноуден, являясь сотрудником Агентства национальной безопасности США, передал журналистам изданий The Washington Post и The Guardian секретную информацию, касающуюся слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями граждан по всему миру. Выяснилось, что спецслужба более пяти лет следила за 35 главами государств и правительств мира.

После публикации этих данных Сноуден покинул США и скрылся в Гонконге, а затем, оказавшись в транзитной зоне Шереметьево, получил политическое убежище в России. По его словам, он просил убежище в 27 странах, однако ему все отказали, опасаясь санкций со стороны Вашингтона.

В США экс-сотруднику спецслужб грозит до 30 лет тюремного заключения по обвинению в шпионаже и похищении государственной собственности.