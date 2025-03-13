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Жителя Томска уволили за прогул, пока он был на СВО

Прокуратура: мужчину из Томска уволили за прогул, когда он был на СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Томске мужчину уволили с работы, пока он был на СВО, его восстановили только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального ведомства.

В прокуратуре региона рассказали, что с сентября 2023 года мужчина находится в зоне спецоперации, однако в марте прошлого года его уволили за прогул. По итогам проверки, сотрудники ведомства внесли в адрес руководителя организации представление, по результатам рассмотрения которого приказ об увольнении работника отменили.

Как уточняется, действие трудового договора так же приостановили, но место работы сохранили за бойцом. Прокуратура Томской области отмечает, что одно из лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

В январе этого года одна из коммерческих компаний Ханты-Мансийского автономного округа не выплатила зарплату участнику СВО после увольнения. После произошедшего боец пожаловался в прокуратуру. Ведомство провело проверку, по итогам которой подтвердило, что бывший работодатель не произвел окончательный расчет бойцу.

В результате компания выплатила военнослужащему долг по зарплате. Ее также привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф. Его размер не раскрыли.

Ранее россиянина задержали после попытки выдать дочь за участника СВО ради выплат.

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