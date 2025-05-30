Многодетной семье подарили квартиру после общения с Путиным

Многодетной семье из Ингушетии вручили ключи от квартиры после общения с Путиным

Многодетной семье Боголовых из Ингушетии, принимавшей участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, вручили ключи от четырехкомнатной квартиры. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка по поручению Путина вручил многодетной матери Марьям Хамхоевой знак особого отличия — орден «Мать-героиня». Кроме того, она получила ключи от четырехкомнатной квартиры в Назрани.

Калиматов уточнил, что в семье воспитывают 11 детей, младшему из которых исполнилось всего несколько месяцев.

«Мы чествуем родителей, которые не просто взяли на себя большую ответственность, но и достойно несут ее из года в год», — подчеркнул глава Ингушетии.

При этом он напомнил, что поддержка многодетных семей является одним из приоритетов государства.

Российский лидер 29 мая по видеосвязи провел встречу с многодетными семьями из разных уголков страны. В ходе нее Путин отметил, что настоящие семейные ценности остаются неизменными для России, несмотря на любые попытки их оспорить.

Также президент сообщил о росте интереса россиян к многодетности. Он назвал это очень хорошей тенденцией.

На этой же встрече глава государства поручил завершить работу над законопроектом, который позволит включать в страховой стаж периоды отпусков по уходу за пятым и последующими детьми.

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