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Путин раскрыл секрет счастливой жизни и успеха

Путин: если дети рождаются в любви, им гарантированы счастливая жизнь и успех
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Alexander Kazakov/Pool/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что дети, рожденные в любви, гарантированно получают счастливую жизнь и жизненный успех. Об этом глава государства сообщил на встрече с многодетными семьями, передает пресс-служба ТАСС.

«Любовь — в основе христианства и других мировых религий, а также самой жизни. Если дети появляются в любви, им гарантированы счастливая жизнь и успех. Это чрезвычайно важная вещь», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что любовь является центром любой семьи и фундаментом счастья.

В ходе встречи Владимир Путин также поделился своим рецептом молодости, акцентируя внимание на важности движения и наличия целей в жизни. Одна из матерей-героинь, Наталья Лукьянова из Крыма, поинтересовалась, как ему удается так хорошо выглядеть. Путин ответил: «Движение, движение». Он отметил, что наличие целей дисциплинирует и поддерживает в тонусе, добавив, что чем масштабнее цели, тем лучше.

Ранее Путин сообщил о росте интереса россиян к многодетности.

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