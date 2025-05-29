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В РФ внесут отпуск по уходу за пятым и последующими детьми в страховой стаж

Путин поручил завершить работу по включению отпусков по уходу за детьми в стаж
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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин поручил завершить работу над законопроектом, который позволит включать в страховой стаж периоды отпусков по уходу за пятым и последующими детьми. Об этом он заявил на встрече с многодетными семьями с государственными наградами, передает ТАСС.

Одна из участниц, мать десятерых детей, обратила внимание, что в настоящее время в страховой стаж засчитывается не более шести лет отпуска по уходу за ребёнком, то есть только за четырёх детей.

Президент пообещал обдумать этот вопрос и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой контролировать эту работу. Голикова сообщила, что соответствующий законопроект вскоре будет внесен в Госдуму.

«Я уверен, что депутаты отреагируют положительно, надо просто довести до конца, чтобы это нигде не затерялось, чтобы была поставлена точка в этой работе», – ответил глава государства.

До этого председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что оплачиваемый период декретного отпуска необходимо продлить до трех лет.

Ранее в России призвали популяризировать «отцовский отпуск».

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