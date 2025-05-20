Чиновница, уволенная из-за видео дочери о СВО, высказалась о своей отставке

Бывшая глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова, уволенная на фоне скандала из-за ролика ее дочери с угрозами людям отправкой на спецоперацию, поддержала решение губернатора Георгия Филимонова. Об этом политик заявила в интервью Telegram-каналу RTVI.

«Я не могу оценивать решения своего руководителя. Я его полностью поддерживаю. Я также решила сама уйти в отставку, потому что считаю, что нужно найти себя в другой сфере», — заявила она.

По словам политика, у нее много рабочих предложений и после освобождения от занимаемой должности она будет трудиться на благо родины.

Записанные девушкой осенью 2024 года ролики получили скандальную известность в мае 2025 года. Видео были опубликованы в TikTok и сопровождались подписями: «Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим!». После того, как местные жители потребовали извинений от девушки, ее мать призвала не использовать слова дочери в качестве политического оружия против нее.

Ранее Шевцова извинилась за видео дочери с угрозами отправить перечащих ей людей на СВО.