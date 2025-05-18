Дочь чиновницы снимала ролики про «месть» и угрожала неугодным отправкой на СВО

Дочь главы округа в Вологодской области угрожала «неугодным» и записывала ролики про месть с помощью матери. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жители села Нюксеница обнаружили в сети ролики дочери местной чиновницы, в которых девушка угрожала отправить «неугодных» на СВО с помощью матери — Юлии Шевцовой, главы округа.

Видео девушка размещала в TikTok и сопровождала надписями: «Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим!» Местные жители потребовали извинений от девушки и ее родительницы.

После волны недовольства в сети Шевцовой пришлось публично извиняться, спорный контент удалили. Неудачную шутку чиновница назвала «ошибкой по глупости», и заявила, что провела с дочерью воспитательную беседу. При этом она заявила, что «нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия».

Ранее в ХМАО глава поселка открыл огонь по полицейским после стрельбы по дому бойфренда дочери.