В Москве произошло задымление на станции метро «Таганская»

На станции столичного метро «Таганская» произошло задымление. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На опубликованных кадрах видно, что густой дым заполнил платформу станции. Эвакуация пассажиров не проводилась. Причины произошедшего не уточняются.

В апреле в Москве на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии метро эвакуировали пассажиров поезда из-за задымления под вагоном. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры покинули поезд.

В марте на станции метро «Савеловская» Большой кольцевой линии произошло задымление платформы и пространства вестибюля. По данным дептранса, пострадавших в результате инцидента нет.

До этого в Москве произошел пожар возле метро «Чертановская». Загорелась крыша двухэтажного торгового центра. Возгорание оперативно ликвидировали, о пострадавших не сообщалось.

Ранее пассажиры московского метро избили пьяного мужчину за приставания к подросткам.