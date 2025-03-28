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В Москве на станции метро «Савеловская» произошло задымление

В Москве на станции «Савеловская» произошло задымление при проверке состава
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РИА Новости

На станции метро «Савеловская» Большой кольцевой линии (БКЛ) произошло задымление платформы и пространства вестибюля. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ранее департамент транспорта города в своем Telegram-канале писал, что на БКЛ проводится проверка состава. Для проведения работ интервалы движения поездов были временно увеличены.

«Станция «Савеловская» БКЛ временно закрыта, поезда следуют без остановки», — говорится в сообщении.

По данным дептранса, пострадавших в результате инцидента нет. Жителей города призвали пользоваться составами, следующими против часовой стрелки и кольцевой линией метро. Точные причины неполадок с поездом установит специальная комиссия, добавили в ведомстве.

26 марта движение в сторону Подольска приостанавливалось на D2 и Курском направлении из-за остановки состава по техническим причинам.

До этого на Замоскворецкой линии метро Москвы приостанавливалось движение от станции «Сокол» до станции «Новокузнецкая».

Ранее в метро Москвы начали тестировать новый способ оплаты.

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