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В Москве эвакуировали пассажиров поезда на станции метро «Текстильщики»

В Москве эвакуировали пассажиров метро в «Текстильщиках» из-за задымления
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РИА Новости

В Москве на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии метро эвакуировали пассажиров поезда из-за задымления под вагоном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Произошло задымление под вагоном поезда», — отметил собеседник агентства.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры покинули поезд, и его направляют в депо.

Накануне сообщалось, что на станции метро «Арбатская» в Москве женщина толкнула своего знакомого в сторону прибывающего поезда. В результате 45-летний москвич получил травму ноги, его доставили в больницу. Там пострадавшему диагностировали перелом бедренной кости.

Кроме того, на станции метро «Войковская» Замоскворецкой линии разъяренный мужчина повалил подругу на пол. Затем он, не обращая внимания на свидетелей, столкнул ее на рельсы прямо под приближающийся электропоезд.

Ранее в Москве мужчина не успел зайти в вагон метро и разбил окно поезда.

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