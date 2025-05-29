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Общество
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Пассажиры московского метро избили пьяного мужчину за приставания к подросткам

В Москве пассажиры метро избили пьяного мужчину за приставания к подросткам

В метро Москвы пассажиры избили пьяного мужчину, которого заподозрили в приставаниях к подросткам. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Инцидент произошел на территории столичного метро, когда группа пассажиров заподозрила мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, в приставаниях к подросткам. На кадрах с места происшествия видно, как один из пассажиров сидит на пьяном мужчине, а другой бьет его ногой по голове.

Также на кадрах с места происшествия слышно, как один из подростков утверждает, что мужчина «хотел его изнасиловать». Пассажир, подвергшийся избиению, плохо держался на ногах.

До этого в Москве жестоко избили и ударили ножом мужчину, который заступился за девушку. Подозреваемых в нападении задержали. Среди них — двое москвичей, а одним из задержанных оказался 37-летний тюменец.

Ранее россиянин забил приятеля за то, что тот домогался его матери.

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