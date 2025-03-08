В Москве произошел пожар возле метро Чертановская. Кадры с места событий приводит Telegram-канал «360 ЧП».

Загорелась крыша двухэтажного торгового центра. Возгорание оперативно ликвидировали, о пострадавших не сообщается.

До этого в Москве произошел пожар в салоне красоты на Ленинградском проспекте.

Возгорание произошло на первом этаже девятиэтажного здания. Сотрудники МЧС спасли троих жильцов дома, включая ребенка. Еще 15 человек были эвакуированы. Никто не пострадал.

Пламя распространилось на площади 40 квадратных метров. В тушении участвовали 32 сотрудника МЧС и восемь единиц техники.

25 февраля пять человек пострадали во время пожара в подъезде многоэтажного жилого дома на улице Академика Варги в Москве. По словам источника ТАСС, пострадавшие надышались угарным газом.

Ранее в Дагестане произошли пожары в многоэтажках из-за давления газа.