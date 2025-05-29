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Глава Дагестана призвал снести незаконные многоэтажки

Меликов призвал снести незаконные многоэтажки в Дагестане
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Shutterstock

Незаконно возведенные многоэтажные жилые дома в Дагестане должны быть снесены. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов в беседе с РИА Новости.

«Что касается тех домов, которые вообще уже признаны незаконно возведенными, у нас такие объекты есть в том числе на стадии строительства, я думаю, что здесь решение должно быть радикальное: запрет строительства и их снос», — подчеркнул он.

Меликов обратил внимание на то, что в Дагестане с нарушением нормативных требований выявлено более 800 домов – в основном, в Махачкале и Каспийске.

В городах республики необходимо провести реновацию с освобождением площадей под комплексное развитие территорий, добавил он.

В конце марта сообщалось, что многоэтажный дом на Гапцахской улице в Махачкале, где взорвался газ, входил в реестр незаконно возведенных, поэтому в нем не должны были проводить газ. Как рассказали в региональной прокуратуре, причиной инцидента стало возгорание газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Кроме того, 22 апреля стало известно о взрыве газа в десятиэтажном жилом доме на улице Бейбулатова в Махачкале. Два человека получили травмы. По информации МЧС, эвакуация жильцов не потребовалась, обрушений конструкций не зафиксировано, повреждены лишь две оконные рамы.

Ранее в мэрии Махачкалы оценили последствия взрыва газа в многоквартирном доме.

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