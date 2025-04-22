В Махачкале произошел взрыв газа в многоквартирном доме

В Махачкале при взрыве газа в многоквартирном доме пострадали два человека

В десятиэтажном жилом доме в Махачкале произошел взрыв бытового газа без последующего возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

Инцидент произошел на десятом этаже многоквартирного здания на улице Бейбулатова, 4. В результате пострадали два человека, они были доставлены в ожоговый центр Республиканской клинической больницы имени Вишневского.

По информации МЧС, эвакуация жильцов не потребовалась, обрушений конструкций не зафиксировано, повреждены лишь две оконные рамы.

К месту происшествия направлены 30 спасателей и девять единиц техники.

Накануне в Самаре начался пожар после взрыва в гостинице. Из здания были эвакуированы 100 человек, 20 из них, в том числе владелец заведения, были госпитализированы из-за отравления дымом.

Ранее взрыв газа в Севастополе назвали попыткой теракта.