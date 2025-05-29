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Общество
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В Подмосковье мужчина на своем участке нашел артиллерийскую мину

В подмосковном селе Ильинское нашли артиллерийскую мину времен ВОВ
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Telegram-канал ГКУ МО «Мособлпожспас»

В селе Ильинское Волоколамского округа Московской области мужчина на своем участке нашел 81-миллиметровую артиллерийскую мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил «Мособлпожспас» в своем Telegram-канале.

Местный житель наткнулся на взрывоопасный предмет при прокладке дренажной траншеи у себя на участке. Взрывотехники приехали на вызов и поместили боеприпас в специальный контейнер, после чего отвезли его на полигон и обезвредили.

21 мая сообщалось, что в городе Ейске Краснодарского края во время уборки за гаражами в районе улицы Шмидта обнаружили десятки снарядов. Специалисты группы разминирования ОМОН «Пластун» установили, что это 30-мм снаряды к зенитной установке периода Великой Отечественной войны. Сотрудники Росгвардии оперативно вывезли 70 боеприпасов в безопасное место — карьер за городом, где провели их контролируемое уничтожение.

В прошлом году у воинского мемориала в Подмосковье неизвестный оставил снаряд времен ВОВ. Опасную находку сделали сотрудники администрации деревни Воловниково. Во время посещения воинского мемориала в городе Клин они заметили лежащий на памятнике боеприпас. На место были вызваны взрывотехники, которые идентифицировали его как 76-миллиметровый артиллерийский снаряд. По словам специалистов, он мог сдетонировать в любой момент, и принесший его человек очень рисковал.

Ранее пиротехники в Ростовской области обезвредили снаряд времен ВОВ.

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