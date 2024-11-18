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Неизвестный оставил боеприпас времен ВОВ на воинском мемориале в Подмосковье

В Подмосковье обнаружили артиллерийский снаряд у памятника героям ВОВ

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ГКУ МО «Мособлпожспас»

Неизвестный оставил снаряд времен Великой Отечественной войны у воинского мемориала в Подмосковье, сообщили в Мособлпожспасе.

Опасную находку сделали на прошлой неделе сотрудники администрации деревни Воловниково. Во время посещения воинского мемориала в городе Клин они заметили лежащий на памятнике боеприпас.

На место были вызваны взрывотехники, которые идентифицировали его как 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен ВОВ. По словам специалистов, он мог сдетонировать в любой момент, и принесший его человек очень рисковал.

В итоге взрывоопасный предмет поместили в специальный контейнер и вывезли на полигон, где обезвредили, соблюдая технику безопасности.

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