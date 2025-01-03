Пиротехники обезвредили в Ростовской области снаряд времен ВОВ

В Ростовской области пиротехники подорвали бомбу времен Великой Отечественной войны, которую нашли в Волгоградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Ростовской области.

«ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ в станице Советской Волгоградской области», — сообщили спасатели.

Отмечается, что пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС вывез авиабомбу на полигон и подорвал.

В ноябре сообщалось, что в поселке Ильич Темрюкского района Краснодарского края во время земляных работ нашли бомбу времен Великой Отечественной войны. В целях безопасности жителей района приняли решение о временной эвакуации.

Также сообщалось, что в Петергофе при реставрации собора Петра и Павла обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны. Реставраторы нашли снаряд 11 ноября внутри кирпичного свода юго-западного шатра храма. Они вызвали на место подразделения полиции, МЧС и Росгвардии.

Ранее рядом с московской школой нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.