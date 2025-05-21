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Во время уборки в российском городе за гаражами нашли 70 снарядов времен ВОВ

В Краснодарском крае во время уборки за гаражами нашли 70 снарядов времен ВОВ

В Краснодарском крае обнаружили десятки снарядов времен ВОВ во время уборки. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Местные жители обнаружили боеприпасы во время уборки территории за гаражами в районе улицы Шмидта в городе Ейске. Специалисты группы разминирования ОМОН «Пластун» установили, что это 30-мм снаряды к зенитной установке периода Великой Отечественной войны.

Сотрудники Росгвардии оперативно вывезли 70 боеприпасов в безопасное место — карьер за городом, где провели их контролируемое уничтожение.

До этого в Перми на стройке нового жилого комплекса обнаружили боевой взрывоопасный снаряд. Рабочие, копавшие котлован на глубине один метр, подняли его ковшом, после чего немедленно сообщили об этом в полицию.

Ранее во время земляных работ в Волгограде нашли фугасную авиабомбу времен ВОВ.

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