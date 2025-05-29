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Стало известно, будут ли выносить тело Ленина из Мавзолея во время реставрации

Минкультуры: тело Ленина не будут выносить из Мавзолея на время реставрации
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Vladimir Persianov/Reuters

Тело Владимира Ленина не будут выносить из Мавзолея на время реставрации. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры, передает издание «Подъем».

В ведомстве уточнили, что работы не затронут помещение главного зала Мавзолея.

«Планируется проведение работ в части технических и административных помещений Мавзолея, требующих реставрации. <...> Срок производства работ по государственному контракту определен по 27.08.2026», — рассказали в Минкультуры.

До этого сообщалось, что Минкультуры заказало реставрацию Мавзолея Ленина на Красной площади за 20 млн рублей.

С 23 апреля по 19 мая этого года мавзолей закрывали для посетителей в связи с подготовкой и проведением мероприятий.

В феврале текущего года Мавзолей уже закрывали на два месяца в связи с профилактикой. Плановая профилактика в Мавзолее проводится, как правило, раз в два года. До этого работы проводились в 2023 году.

Ранее активисты провели акцию против Мавзолея Ленина.

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