Мавзолей Ленина закроют для посетителей

Мавзолей Ленина на Красной площади закроют почти на 2 месяца на профилактику

Мавзолей имени Владимира Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей почти на два месяца. Об этом сообщила Федеральная служба охраны (ФСО), передает Telegram-канал издания «Подъем».

Закрытие музея связано с профилактическими работами, которые продлятся с 18 февраля по 14 апреля.

Плановая профилактика в Мавзолее проводится, как правило, раз в два года. В последний раз работы проводились в 2023 году.

Детали не уточняются, но известно, что в здании проводят биохимические работы и тестирование температуры.

Кроме того, с забальзамированным телом Ленина работают специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений, раз в несколько лет ему меняют костюм.

Обычно мавзолей Ленина открыт для доступа каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.

В августе бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявлял, что выносить тело Ленина из Мавзолея не нужно, но, при этом, вопрос о захоронениях у Кремлевской стены требует решения.

Ранее Захарова посоветовала экс-президенту Финляндии посетить мавзолей Ленина.