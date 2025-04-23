Активисты провели акцию против Мавзолея Ленина

Активисты на Урале провели акцию против Мавзолея в день рождения Ленина

Активисты из Перми и Екатеринбурга провели акцию против Мавзолея на Красной площади в Москве в день рождения Владимира Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказали сами участники акции, они сделали листовки с изображением Ленина, чтобы «напомнить своим согражданам о негативной роли этого человека и его партии в истории». 22 апреля, в день рождения вождя, листовки появились на улицах.

«Решили поднять дискуссию вокруг Ленина как раз к его дню рождения. Вдохновились Барнаулом со Сталиным. Вообще, нам кажется неправильным, что вокруг Сталина дискуссия есть, а с преступлениями Ленина все как будто смирились», — сказали собеседники «Осторожно, новости».

По словам активистов, их кампания вызвала резонанс в сети — они начали получать угрозы и оскорбления. При этом организаторы признали, что добивались подобной реакции, поскольку сознательно провоцируют общественность. В своих публикациях они резко критикуют наличие Мавзолея возле Кремля, характеризуя Ленина как «кровопийцу и вурдалака».

21 апреля агентство ТАСС со ссылкой на Федеральную службу охраны (ФСО) сообщало, что в Москве Мавзолей Ленина закроют для посетителей с 23 апреля по 19 мая.

В 2023 году полиция задержала мужчину, который бросил коктейль Молотова в Мавзолей Ленина на Красной площади. Бутылка разбилась о брусчатку и воспламенилась. Против мужчины возбуждено административное дело по статье «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». Позже выяснилось, что он же пытался поджечь Мавзолей Ленина в мае. Это далеко не первая попытка «покушения» на Мавзолей, какими они были — в материале «Газеты.Ru».

Ранее коммунисты напомнили, что покорение космоса началось с Ленина.