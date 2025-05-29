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Парк культуры
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Минкультуры заказало реставрацию Мавзолея Ленина

В Москве отреставрируют Мавзолей Ленина за 20 миллионов рублей
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Stanley Kalvan/Shutterstock

Минкультуры заказало реставрацию Мавзолея Ленина на Красной площади за 20 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные портала госзакупок.

«‎В целом техническое состояние здания памятника оценивается как ограниченно работоспособное, однако состояние кирпичных частей стен малых коллекторов и стен спусков в подтрибунные помещения вдоль оси «Г» оценивается как аварийное»‎, — сказано в акте экспертизы.

Также в документе сказано о шелушении окрасочного слоя наружных стен и плит покрытия, биопоражениях на стенах и плитах из-за недостаточной вентиляции.

С 23 апреля по 19 мая этого года мавзолей закрывали для посетителей в связи с подготовкой и проведением мероприятий.

В феврале текущего года Мавзолей уже закрывали на два месяца в связи с профилактикой. Плановая профилактика в Мавзолее проводится, как правило, раз в два года. До этого работы проводились в 2023 году.

Детали не уточняются, но известно, что в здании проводят биохимические работы и тестирование температуры. Кроме того, с забальзамированным телом Ленина работают специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений, раз в несколько лет ему меняют костюм. Обычно Мавзолей Ленина открыт для доступа каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.

Ранее активисты провели акцию против Мавзолея Ленина.

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