Минкультуры заказало реставрацию Мавзолея Ленина на Красной площади за 20 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные портала госзакупок.
«В целом техническое состояние здания памятника оценивается как ограниченно работоспособное, однако состояние кирпичных частей стен малых коллекторов и стен спусков в подтрибунные помещения вдоль оси «Г» оценивается как аварийное», — сказано в акте экспертизы.
Также в документе сказано о шелушении окрасочного слоя наружных стен и плит покрытия, биопоражениях на стенах и плитах из-за недостаточной вентиляции.
С 23 апреля по 19 мая этого года мавзолей закрывали для посетителей в связи с подготовкой и проведением мероприятий.
В феврале текущего года Мавзолей уже закрывали на два месяца в связи с профилактикой. Плановая профилактика в Мавзолее проводится, как правило, раз в два года. До этого работы проводились в 2023 году.
Детали не уточняются, но известно, что в здании проводят биохимические работы и тестирование температуры. Кроме того, с забальзамированным телом Ленина работают специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений, раз в несколько лет ему меняют костюм. Обычно Мавзолей Ленина открыт для доступа каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.
Ранее активисты провели акцию против Мавзолея Ленина.