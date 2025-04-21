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Мавзолей Ленина закроют на месяц

Мавзолей Ленина закроют для посетителей с 23 апреля по 19 мая
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Stanley Kalvan/Shutterstock

В Москве Мавзолей Ленина закроют для посетителей с 23 апреля по 19 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу охраны (ФСО).

«С 23 апреля по 19 мая 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий», — сказали агентству.

В феврале текущего года Мавзолей уже закрывали на два месяца в связи с профилактикой. Плановая профилактика в Мавзолее проводится, как правило, раз в два года. До этого работы проводились в 2023 году.

Детали не уточняются, но известно, что в здании проводят биохимические работы и тестирование температуры. Кроме того, с забальзамированным телом Ленина работают специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений, раз в несколько лет ему меняют костюм. Обычно Мавзолей Ленина открыт для доступа каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.

В 2023 году полиция задержала мужчину, который бросил коктейль Молотова в Мавзолей Ленина на Красной площади. Бутылка разбилась о брусчатку и воспламенилась. Против мужчины возбуждено административное дело по статье «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». Позже выяснилось, что он же пытался поджечь Мавзолей Ленина в мае. Это далеко не первая попытка «покушения» на Мавзолей, какими они были — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ким Чен Ын, возможно, нарушил традицию посещения мавзолея на День Солнца.

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