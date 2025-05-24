В Москве на ЮВХ начался пожар

В Москве на Юго-Восточной хорде загорелся автомобиль

В Москве на Юго-Восточной хорде (ЮВХ) загорелась машина. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«В районе улицы Пушкина, д.2 загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информация о пострадавших отсутствует. В результате аварии движение затруднено на одну полосу из трех.

До этого в Москве мигранты напали на водителя Ford.

«В Москве азербайджанки набросились на водителя из-за того, что он не пропустил их на дороге. Девушки вылили на автомобиль кофе, потом выскочили и начали бить по машине ногами», — говорится в сообщении Telegram-канала «Инцидент Россия. 112».

Супруга водителя запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как женщины что-то кричат и начинают драку с водителем.

Ранее стало известно о попытке отца спасти сына в ДТП на М-12.