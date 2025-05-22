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Телеведущая Лазарева и ее дочь едва не сгорели заживо

Телеведущая Татьяна Лазарева и ее дочь едва не сгорели заживо в белом Mercedes
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Евгения Новоженина/РИА Новости

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и ее дочь Антонина едва не сгорели заживо в собственном белом Mercedes в Испании. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Лазаревой, трагедия могла произойти примерно неделю назад, когда ведущая везла свою дочь в аэропорт. В какой-то момент педаль газа перестала работать, тогда женщина съехала на обочину и увидела, что капот автомобиля задымился. Татьяна вместе с дочерью успели выйти из загоревшегося Mercedes. На место пожара приехала полиция.

«Их машина приехала, а нашей к тому моменту уже практически не было — черный горящий кусок того, что раньше было белым Mercedes», — заявила она.

До этого Лазарева, живущая в Испании, призналась, что, живя в Москве, ездила пьяной за рулем и давала взятки.

По ее словам, работа была сложной, и в ее окружении было принято садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«Ты давал взятку, тебя узнавали», — заявила она.

Лазарева отметила, что в какой-то момент правила стали жестче и договориться стало нельзя.

Ранее была названа неисправность, при которой машина может взорваться.

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