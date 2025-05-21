В центре Москвы загорелась крыша ресторана

Крыша ресторана «Генацвале» загорелась на Новом Арбате в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

Однако по данным SHOT, задымление было зафиксировано в ресторане турецкой кухни «Мармарис», расположенном на Старом Арбате. Предполагалось, что причиной стала вспышка в системе вытяжки.

В МЧС сообщили, что в вытяжке административного здания общепита произошла вспышка скопившихся жировых отложений, но открытого возгорания не последовало. Спасатели оперативно прибыли на место, провели полную проверку помещений и подтвердили отсутствие угрозы распространения огня. Пострадавших в результате инцидента нет.

21 мая в Москве на Новокурскинском шоссе загорелся автобус. На кадрах, снятых очевидцем происшествия, видно, что салон автобуса полностью охвачен огнем. Водители автомобилей, движущихся во встречном направлении, притормаживают, чтобы рассмотреть пожар. Один автомобиль приблизился к автобусу и в попутном направлении. При этом пламя не затронуло переднюю часть автобуса.

Ранее в Новосибирске произошел крупный пожар в автосервисе.