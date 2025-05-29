На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Младенец из Башкирии не выжил после того, как отец оставил в его кроватке фен

В Башкирии медики не спасли младенца, в кроватке которого оставили фен
close
Shutterstock

Младенец из Башкирии, который несколько дней назад получил травмы из-за фена, не выжил. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Медики оказывали ему помощь, но спасти не смогли.

Пострадавший поступил в реанимацию три дня назад. Как рассказал министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, в момент инцидента в квартире находился отец пострадавшего.

Мужчина положил сыну в детскую кроватку включенный фен, но в какой-то момент техника загорелась. В результате мальчик получил обширные ожоги, медики оценили его состояние как тяжелое.

На ситуацию обратили внимание следователи. Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге блокадница попала в больницу с ожогами 15% тела после того, как во время приготовления пищи на ней загорелась одежда. Ее состояние медики оценили как тяжелое.

Ранее в Челябинске пассажиров автобуса ошпарило антифризом из сломанной печки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами