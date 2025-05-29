Младенец из Башкирии не выжил после того, как отец оставил в его кроватке фен

В Башкирии медики не спасли младенца, в кроватке которого оставили фен

Младенец из Башкирии, который несколько дней назад получил травмы из-за фена, не выжил. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Медики оказывали ему помощь, но спасти не смогли.

Пострадавший поступил в реанимацию три дня назад. Как рассказал министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, в момент инцидента в квартире находился отец пострадавшего.

Мужчина положил сыну в детскую кроватку включенный фен, но в какой-то момент техника загорелась. В результате мальчик получил обширные ожоги, медики оценили его состояние как тяжелое.

На ситуацию обратили внимание следователи. Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге блокадница попала в больницу с ожогами 15% тела после того, как во время приготовления пищи на ней загорелась одежда. Ее состояние медики оценили как тяжелое.

Ранее в Челябинске пассажиров автобуса ошпарило антифризом из сломанной печки.