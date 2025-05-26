Трехнедельный младенец попал в реанимацию с ожогами из-за брошенного в кроватку фена

В городе Октябрьском новорожденный попал в реанимацию с обширными ожогами из-за вспыхнувшего в кровати фена. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Отец трехнедельного младенца положил в детскую кроватку включенный фен, устройство неожиданно вспыхнуло. Ребенка с обширными ожогами в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Октябрьского.

На помощь пострадавшему бортом санавиации готовы вылететь реаниматолог и эндоскопист республиканской детской клинической больницы.

До этого сообщалось, что в Селенгинском районе Бурятии двухлетний ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, отравившись электролитом. Девочка нашла в гараже отца бутылку из-под сока и сделала несколько глотков. Вместо напитка в емкости оказалась техническая жидкость — электролит. Пострадавшая госпитализирована с химическими ожогами гортани и пищевода. На момент поступления в больницу состояние ребенка оценивалось как тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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