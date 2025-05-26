Дело завели после того, как в Башкирии младенец попал в реанимацию из-за фена

В Башкирии завели дело после того, как младенец получил ожоги из-за фена

В Башкирии возбудили уголовное дело после того, как трехнедельный младенец получил ожоги из-за брошенного в кроватку фена. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи завели уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Детали и обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Инцидент произошел в городе Октябрьском. По предварительной информации, отец младенца положил в детскую кроватку включенный фен, и устройство неожиданно вспыхнуло. Ребенка с обширными ожогами в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. На помощь пострадавшему бортом санавиации готовы вылететь реаниматолог и эндоскопист республиканской детской клинической больницы.

Ранее двухлетняя девочка отравилась электролитом, найденным в гараже.