На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Челябинске пассажиров автобуса ошпарило антифризом из сломанной печки

В Челябинске раскаленный антифриз из печки автобуса залил лицо пассажирке
close
Freepik

В Челябинске пассажиров автобуса ошпарило антифризом из сломавшейся печки, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Предварительно, на улице Энгельса в салоне прорвало печку — хлынул раскаленный антифриз. Одной пассажирке попало прямо в лицо, весь автобус заволокло дымом», — сообщает канал.

По данным Ural Mash, водитель просто записал номера телефонов пострадавших и поехал дальше. Следователи возбудили уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Коломне струя горячего антифриза ошпарила девочку и ее отца в автобусе. Мужчина получил ожоги голеностопа первой и второй степени. У ребенка, также облитого антифризом, шок. Пострадавший написал заявление в полицию и Мострансавто с требованием найти виновных в происшествии.

Ранее пассажирка получила химический ожог ягодиц во время поездки в автобусе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами