91-летняя блокадница загорелась от плиты и попала в реанимацию

Жительница Петербурга попала в реанимацию из-за вспыхнувшей на ней одежды, пенсионерка получила ожоги 15% тела. Об этом сообщает 78.ru.

В отделение реанимации НИИ им. Джанелидзе доставлена 91-летняя жительница Петербурга. Блокадница готовила еду, когда из-за раскаленной плиты на ней вспыхнула одежда. Пенсионерка получила тяжелые ожоги лица, шеи и правой стороны тела.

Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, ожог поразил 15% поверхности тела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Липецке мужчина получил тяжелые ожоги, уснув в костре. 60-летний липецкий пенсионер получил тяжелые ожоги, нетрезвый мужчина упал в костер и заснул. У пострадавшего диагностированы ожоги ног IV степени, он госпитализирован в отделение реанимации ожогового центра. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге пенсионер обварился, принимая ванну.