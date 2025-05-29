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Путин не стал прерываться на телефонный звонок на встрече с многодетными семьями

Президент России проигнорировал звонок во время встречи с многодетными семьями
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время видеоконференции с многодетными семьями не стал прерываться на телефонный звонок. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи, в которой участвовали, в том числе, Марьям Хамхоева – мать-героиня из Ингушетии, и ее супруг Беслан Боголов, вместе воспитывающие 11 детей, на телефон главы государства поступил звонок.

Президент посмотрел на телефон, но не ответил. Когда звонок продолжился, президент взял трубку, однако разговаривать не стал, быстро положил телефон и вернулся к беседе с семьями.

На этой же встрече Владимир Путин поручил завершить работу над законопроектом, который позволит включать в страховой стаж периоды отпусков по уходу за пятым и последующими детьми.

До этого сообщалось, что в Государственной думе намерены уравнять тарифы на перевозку в такси обычных пассажиров и пассажиров с детьми.

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