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Такси для семей с детьми в РФ может стать дешевле

Депутат Буцкая: в РФ могут снизить тарифы на перевозку пассажиров с детьми
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Государственной думе намерены уравнять тарифы на перевозку в такси обычных пассажиров и пассажиров с детьми. Об этом сообщила депутат нижней палаты парламента Татьяна Буцкая. Ее слова цитирует ЕАН.

«Должен быть один тариф для пассажиров обычных и пассажиров с детьми, но не за счет водителя. Не будет отдельного тарифа на перевозку семей с детьми. Единственное — останется галочка, что едет ребенок, чтобы было кресло», — заявила парламентарий на форуме в Екатеринбурге.

По ее словам, данная инициатива уже обсуждается в Госдуме. Кроме того, в аэропортах и на вокзалах могут открыться пункты проката детских кресел, чтобы каждый водитель мог доставить семью с детьми до пункта назначения, добавила Буцкая.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон о локализации автомобилей, используемых в качестве такси.

В соответствии с документом, чтобы включить машину в региональный реестр легковых такси должно выполняться оно из перечисленных условий: необходимо, чтобы совокупное число баллов локализации соответствовало совокупному количеству баллов, установленному правительством РФ для госзакупок, или машина была произведена в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта текущего года.

Также уточняется, что перечень сведений для внесения машины в региональный реестр легковых такси должен содержать марку автомобиля, модель, год выпуска, госномер и идентификационный номер транспортного средства. Закон вступит в силу с 1 марта следующего года.

Ранее стало известно, какие автомобили не годятся для работы в такси.

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